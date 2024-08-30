空知の新十津川町で２０２４年８月３０日朝、軽ワゴン車が大型ダンプと衝突し、１人が軽傷を負いました。また後志の蘭越町では、軽乗用車がスノーシェルターに衝突し、５１歳の男性が死亡するなど、事故が相次いでいます。事故の衝撃でしょうか、大型ダンプ前方のパネルが外れています。新十津川町弥生で３０日午前７時ごろ、町道を直進していた軽ワゴン車が、道路沿いの砂利採取場に入るため、右折しようとした大型ダ