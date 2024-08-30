台風第１０号は、３０日９時には国東市付近にあって、ゆっくりした速さで北東へ進んでいます。中心の気圧は９９４ヘクトパスカル、最大風速は２０メートル、最大瞬間風速は３０メートルで、中心から半径３９０キロ以内では風速１５メートル以上の強い風が吹いています。台風は、３１日にかけて四国付近を東へ進む見込みです。台風の動きが遅く、広島県は３１日にかけて荒れた天気が続くでしょう。台風周辺の暖か