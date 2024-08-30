お笑いコンビ・おぎやはぎの矢作兼（52）と小木博明（53）がが29日深夜、TBSラジオ「JUNKおぎやはぎのメガネびいき」（木曜深夜1・00）に出演。爆笑問題の太田光（59）について語った。この日は録音放送で、日曜日の夕方に収録。そこに同局「爆笑問題の日曜サンデー」を終えた太田が乱入した。太田の少年時代の切ないエピソードを聞いたあと、矢作は「俺達って太田さんに優しいよな。太田さんかわいいっていうか、嫌いにな