台風10号は熊本から遠ざかりつつあります。県内で線状降水帯が発生するおそれはなくなりましたが、引き続き土砂災害に警戒してください。■森田愛梨記者(NNN取材団)「午前8時のJR熊本駅です。本来、通勤･通学の時間帯ですが、歩く人の姿はほとんど見られません」熊本県内は台風の中心を抜けたものの、30日午前11時現在も全域が強風域に入っていて、鉄道各社は30日も運転を取りやめています。 ■仕事を終え玉名に帰る人「新幹線