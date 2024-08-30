デビュー２５周年を迎える２人組バンド・ポルノグラフィティが、故郷の広島・尾道市因島（合併前の因島市）で行う９月１日の野外ライブ「因島・横浜ロマンスポルノ’２４〜解放区〜」（因島運動公園）について、３１日午前８時までに開催状況を判断すると発表した。同サイトは「９月１日の開催に向け、引き続き準備を進めております」と説明。その上で「今後の台風による天候、公共交通機関の計画運休、しまなみ海道の交通規制