何立峰氏、ブリッジウォーター創業者と会見29日、ダリオ氏と握手を交わす何立峰氏（右）。（北京＝新華社記者/燕雁）【新華社北京8月30日】中国の何立峰（か・りつほう）共産党中央政治局委員・中央財経委員会弁公室主任は29日午後、世界最大のヘッジファンド運用会社ブリッジウォーター・アソシエーツの創業者レイ・ダリオ氏と北京で会見した。何立峰氏、ブリッジウォーター創業者と会見29日、ダリオ氏と会見する何立峰氏。（北
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