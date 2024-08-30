タレントの東原亜希（41）が30日、自身のインスタグラムを更新。この夏、家族で出かけた米・ロサンゼルス旅の思い出ショットを大量投稿した。【写真】家族でLAを満喫！ 東原亜希＆井上康生のレアな夫婦2ショット※写真3枚め東原は「LAまとめ」とつづり、13枚の写真をアップ。夫で柔道家の井上康生（46／パリ五輪では日本選手団「TEAM JAPAN」の副団長）との夫婦2ショットや、楽しげな子どもたちの様子を紹介し、コメント欄に