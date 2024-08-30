今週放送された連続テレビ小説『虎に翼」（NHK総合ほか）第22週「女房に惚れてお家繁盛？」では、「家族のようなもの」を始めることを決めた寅子（伊藤沙莉）と航一（岡田将生）が、航一の実家である星家で同居を始めた。しかしなかなか一筋縄ではいかず、「一度立ち止まってふり返る」期間を置くため、寅子は優未（毎田暖乃）を連れて数日登戸に帰省することにした。【写真】新潟地家裁三条支部時代の寅子（伊藤沙莉）女学生時代