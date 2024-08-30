震災、コロナ禍、薬物依存、解離性障害…その時代ごとに日本社会にひそむ、さまざまな心の問題に取り組む精神科医・弱井幸之助の奮闘を描いた漫画『Shrink～精神科医ヨワイ～』。8月31日からNHKにてドラマ化される本作について原作者・七海仁さんに漫画制作の裏側とドラマ化にあたっての見どころを聞いた。（前後編の後編） 【漫画】ドラマ放送で注目の異色の漫画『Shrink～精神科医ヨワイ～』 「この国