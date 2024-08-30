パリオリンピックフェンシング男子エペ団体に出場した新潟市西区出身の古俣聖選手が30日、花角知事のもとを訪ね、銀メダル獲得を報告しました。古俣聖選手は8月2日から行われたパリオリンピックフェンシング男子エペ団体に出場し、日本の銀メダル獲得に貢献。今大会県勢唯一のメダリストとして躍動しました。30日は県フェンシング協会の関係者などとともに花角知事を訪問。オリンピックでの体験や４年後のロスオリンピックへの挑戦