【「NieR:Automata Ver1.1a」第20話「deb[U]nked」】 放送開始日：8月30日23時30分～ 放送局：TOKYO MXほか 最速配信：DMM TV・dアニメストア TVアニメ「NieR:Automata Ver1.1a」第20話「deb[U]nked」について、先行カットとあらすじが公開された。 第20話では、A2がリリィから資材調達依頼を受け機械生命体の村を訪問してい