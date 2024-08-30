【AFP＝時事】イラン北部アルボルズ（Alborz）州カラジュ（Karaj）で、彫刻置き場の前をバイクで通り過ぎる人々。【翻訳編集】AFPBB News■関連記事・動画：イラン首都でハニヤ氏の葬儀 カタールで埋葬へ・巨大石頭につぶされるテスラ メキシコ人芸術家作品・コンスタンティヌス帝の巨像復元 伊ローマ