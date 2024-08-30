アメリカ大統領選挙の民主党候補となったハリス副大統領は29日、立候補表明後初めてメディアのインタビューに応じ、大統領に選ばれた場合、閣僚に共和党員を任命する意向を示しました。ハリス副大統領は、アメリカCNNテレビのインタビューの中で、「最も重要な決定を下す際、異なる意見や異なる経験を持つ人がテーブルに着くことが重要だ」と述べ、大統領に就任した際、閣僚に共和党員を起用する考えを示しました。また、国境政策