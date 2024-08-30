こども家庭庁は30日、保育所などに入れなかった未就学児の待機児童（今年4月時点）は2567人（前年比113人減）だったと発表した。6年連続で過去最少となり、ピーク時だった2017年の10分の1以下となった。保育の受け皿の拡大や、就学前の人口の減少などが背景ある、としている。【写真】学童職員が全員退職…不安で預けられない変わる運営、行政の責任は全国約87.5%の自治体で待機児童はいなかった。一方、待機児童数が「100人