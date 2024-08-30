Hiroko Hamada［東京３０日ロイター］ - 午前の東京株式市場で日経平均は、前営業日比２２２円９０銭高の３万８５８５円４３銭と、反発した。為替の円高進行が一服していることが好感されたほか、ハイテク株の一角がしっかりで、相場を支えた。ただ、月末や週末を控えて積極的に上値を追う動きは限られた。日経平均は前営業日比２５円高と小幅高でスタートした後は、小幅安に転じるなど不安定な値動きとなった。ただ、電子