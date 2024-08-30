東京午前のドル円は１４４円後半で推移。序盤につけた１４５．０７円付近の高値から水準をやや切り下げているものの、米ＰＣＥコアデフレータや、ユーロ圏消費者物価指数（ＨＩＣＰ）・概算速報値の発表を控えて動意は限定的。月末であることも値動きを抑制している。 ユーロ円は１６０円前半、ポンド円は１９０円半ば、豪ドル円は９８円前半でやや重い。欧州中央銀行（ＥＣＢ）の追加利下げ観測がユ&#