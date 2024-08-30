フジテレビ系「トークィーンズ」（木曜・後１１時）が２９日に放送され、同局の人気アナが意外な私生活を明かした。この日は佐野瑞樹アナ、伊藤利尋アナ、山本賢太アナ、上垣皓太朗アナの４人をゲストに迎え、恋愛観を深掘り。番組の冒頭で、入社３１年目の佐野アナについて「私生活では２度の結婚をご経験」とナレーションで説明があると、スタジオの指原莉乃は「え！？そうなんだ」と驚いた。同局の杉原千尋アナが４人に事