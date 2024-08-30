8月30日 公開 ドイツチーム 講談社は、同社のマンガ雑誌「週刊少年マガジン」公式YouTubeチャンネルにて、マンガ「ブルーロック」の紹介動画を8月30日に公開した。 公開された動画では、作中で描かれる「新英雄大戦（ネオ・エゴイストリーグ）」編に登場するヨーロッパ5大チームが紹介されている。主人公・潔世一の所属するドイツチーム「バスタード・