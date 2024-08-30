３０日午前の債券市場で、先物中心限月９月限は反落した。前日の米国市場で、長期債相場が下落（金利は上昇）したことが重荷となった。朝方に日本の総務省が発表した８月の東京都区部の消費者物価指数（ＣＰＩ）で、生鮮食品を除くコアＣＰＩが市場予想を上回ったことも、債券売りを促した。 米国の４～６月期の実質国内総生産（ＧＤＰ）が速報値から上方改定され、米国景気の底堅さを印象付ける結果となった。東京都