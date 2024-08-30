伊藤沙莉が主演を務める連続テレビ小説「虎に翼」（NHK総合・月〜土、午前8時〜ほか ※土曜日は1週間の振り返り）が、9月2日より第23週（2日〜6日放送）に突入する。最高裁初代長官・星朋彦（平田満）の息子で、仕事の現場で関わることの多かった星航一（岡田将生）と“夫婦のようなもの”となった主人公の寅子。第23週はそんな寅子の星家での暮らしと寅子が関わる「原爆裁判」の判決が描かれる。クライマックスへと向かう中、終