伊藤沙莉が主演を務める連続テレビ小説「虎に翼」（NHK総合・月〜土、午前8時〜ほか ※土曜日は1週間の振り返り）が、9月2日より第23週（2日〜6日放送）に突入する。ドラマ終盤に向け、クランクイン以後変わらぬ座長ぶりを見せ、撮影現場を引っ張る主人公・寅子役の伊藤について、制作統括を務める尾崎裕和が語った。朝ドラ・110作目の「虎に翼」は、女性法律家の先駆者である三淵嘉子さんをモデルとしたオリジナルストーリー