台風10号接近に伴う大雨により、東海道新幹線は8月30日、東京ー名古屋間で運転取りやめとなっています。JR名古屋駅では、長野を経由して東京に向かう人の姿もみられました。東海道新幹線は午前10時ごろに、名古屋ー新大阪間で「こだま」の運転を開始しました。東京ー名古屋間は終日で運転を取りやめています。JR名古屋駅では30日午前、長野県を経由して東京に向かう人の姿が多く見られました。名古屋から