■「INZM」MV撮影中にアリを探したり、肉まんを見つめる平野紫耀 【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Number_iの平野紫耀と神宮寺勇太がそれぞれ自身のInstagramを更新し、新曲「INZM」のMV撮影時のオフショットを公開した。 「INZM」（イナズマ）は、8月19日に配信リリースされた楽曲で、9月23日に発売される初のフルアルバム『No.I』（読み：ナンバーワン / 「I」は、ローマ数字の「1」が正式表記）の