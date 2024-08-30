なぜ安定した職を捨てたのか、その理由は思ったよりも単純だった（写真：尾形文繁）チャレンジすることは大切なこと。言うは易く行うは難しで、人とは歳を追うごとに新しいことへのチャレンジは難しくなるものだ。それまでの人生経験から失敗のリスクを学んでいるし、気力や体力の衰えもあるだろう。しかし、やはり何歳になっても新しいことにチャレンジし続ける人がいる。今回、話を聞いたのは50歳を過ぎて役者となり、アイドルと