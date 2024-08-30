30日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2024年9月限は前日比270円高の3万8620円と急伸。日経平均株価の前場現物終値266.47円に対しては38353.53円高。出来高は2万1301枚となっている。 TOPIX先物期近は2709.5ポイントと前日比20.5ポイント高、現物終値比1.42ポイント高で推移。 ○主要先物価格・正午時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 38620