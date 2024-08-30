ドジャースの大谷翔平投手が28日（日本時間29日）、自身のインスタグラムを更新。同日、本拠地で行われたオリオールズ戦の始球式に登場し、大役を果たした愛犬デコピンの様子を複数枚公開した。 ■インスタ更新し9枚の写真と動画をアップ 大谷は「Decoy’s first pitch（デコイのファーストピッチ）」とつづり、犬とボールの絵文字を添えて投稿。マウンドに上がり、見事に捕手役の大谷にボールを