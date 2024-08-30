LINEファイントゥデイが展開する、2年連続クリーム洗顔No.1のスキンケアブランド「SENKA」は9月6日より順次、LINE FRIENDSの大人気キャラクターとして世界中で愛される「BT21」がスペシャルパッケージデザインとして登場するSENKA パーフェクトホイップを発売します。また発売にあわせてオリジナル動画も公開。見るたび笑顔があふれ、使うたび心が弾むような「BT21」とSENKA パーフェクトホイップとのコラボレーションで、SENKAで