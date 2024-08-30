バンダイは、食玩（食品玩具）シリーズ「bit lot」から、アニメ「機動戦士ガンダム」のメカやキャラクターの「bit lot ガンダム」全5種を、2025年1月に全国の量販店およびコンビニエンスストアの菓子売り場などで発売する。それに先だち、24年8月23日にバンダイナムコグループの通販サイト「プレミアムバンダイ」などで予約受付をはじめた。「ガンダム」「シャア専用ザク」「アムロ」「シャア」など全5種本作は、立つ、歩く、座る