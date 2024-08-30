中国の男子強豪チーム・保定沃隷男子排球倶楽部（以下、保定）が来日し、8月10、11日とSVリーグ男子の日本製鉄堺ブレイザーズと大阪の日本製鉄体育館で親善試合を行った。8月10日は1－3（20-25、19-25、25-21、24-26）、11日は1－3（20-25、19-25、25-15、15-25）という結果だった。外国籍選手が不在で、中国人選手のみの若手選手中心のメンバーで試合にのぞみ、2戦ともブレイザーズ