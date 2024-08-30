新人作家・井上先斗さんが石田衣良さんに聞く！「作家として生き残っていくために」 この秋、文藝春秋から刊行される『イッツ・ダ・ボム』（9月10日発売）、『男女最終戦争池袋ウエストゲートパークXX』（9月24日発売）の発売を記念して、著者の井上先斗さんと石田衣良さんの対談を行います。 『男女最終戦争池袋ウエストゲートパークXX』（石田衣良） 『イッツ・ダ・ボム』（井上