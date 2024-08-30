昭和48年（1973）8月、熊本市の藤崎台球場にナイター設備が完成。式典と記念試合が行われました。 【写真を見る】藤崎台球場 ナイター照明が完成【昭和48年・1973】～RKKニュースミュージアム～ 当時ニュースはこう伝えています。「熊本県営藤崎台球場のナイター設備が完成、今夜〝ナイター開き″がありました。式は夕闇せまる午後6時から行われ、夕涼みを兼ねて訪