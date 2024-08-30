台風10号接近の影響で、JR東海は当初、東海道新幹線の30日の運転について、三島―名古屋間で始発から運休すると発表していたが、この日始発から午前10時ごろまで東京―新大阪の全線で運転を見合わせた。【写真】30日午前、台風接近で混乱するJR新大阪駅午前10時ごろから名古屋―新大阪間の上下線で、1時間に2本の割合で「こだま」の運行を再開させた。JR新大阪駅（大阪市淀川区）では、午前10時ごろから券売機や窓口に並ぶ人