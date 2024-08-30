米女子ゴルフツアーの「ＦＭグローバル選手権」初日（２９日＝日本時間３０日、マサチューセッツ州ノートンのＴＰＣボストン＝パー７２）、日没サスペンデッドとなる中、ホールアウトした吉田優利（２４＝エプソン）が４バーディー、１ボギーの６９で回り３アンダー、首位と１打差の暫定２位と好発進した。４番パー４でバーディーを奪うなど、前半にスコアを一つ伸ばして迎えた後半は１２番パー５、１３番パー４で連続バーディ