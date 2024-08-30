ケリーの息子が父のグラブと交換でファンから金色のボブルヘッドを獲得仕事道具を奪われたが、愛する息子の頼みなら仕方がない。ドジャースは28日（日本時間29日）、大谷翔平投手と愛犬デコピンのボブルヘッドを4万人に配布した。同僚ジョー・ケリー投手の息子ノックスくんは少数限定の金色の人形を求め、ファンと交渉。その後、父ケリーのグラブと交換という形で手に入れた。大谷とデコピンの人形を求め、球場には長蛇の列が