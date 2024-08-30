【モデルプレス＝2024/08/30】タレントの藤本美貴が、29日放送のテレビ朝日系バラエティー番組『あざとくて何が悪いの？』（毎週木曜深夜0時45分〜）に出演。同番組MCでモデルで歌手の鈴木愛理の恋愛観について一刀両断する場面があった。鈴木愛理・TAKAHIROらのあざといポーズ◆藤本美貴、鈴木愛理の恋愛観にツッコミ鈴木とは「たまに私のYouTubeを見てLINEをくれる」という仲の藤本だが、その後、鈴木が「2週間くらい既読にもな