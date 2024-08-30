高松駅 台風10号の接近に伴い岡山・香川の交通機関や商業施設にも影響が出ています。今後の情報にご注意ください。 山陽新幹線は30日、新大阪ー広島間で大幅に本数を減らして運行しています。広島ー博多間は終日運休しています。 在来線では、瀬戸大橋線の快速マリンライナーが終日、岡山ー児島間で折り返し運転を行います。山陽線や伯備線、吉備線などは午後3時台から4時台以降、運転を取り