（C）2024「きみの色」製作委員会 長編アニメーション映画『きみの色』が、8月30日に全国公開される。本作ではトツ子、きみ、ルイが“しろねこ堂”というバンドを結成し、「リッケンバッカー」「Roland」など実在の楽器が登場する。その中でルイが世界最古の電子楽器「テルミン」を担当。バンドで使用する楽器としてはめずらしい「テルミン」をバンドに加えた理由が明かされた。【写真】映画『きみの色』場面カット