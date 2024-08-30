３０日放送のＴＢＳ系「ラヴィット！」（月〜金曜・午前８時）では、ＶＴＲ出演したレギュラーの近影にネットが仰天した。この日は金曜レギュラーのお笑いトリオ「ジャングルポケット」太田博久が生出演し、妻で同じく金曜レギュラーのモデル・近藤千尋が第３子女児を出産したことを改めて報告。近藤も赤ちゃんを抱いてＶＴＲで登場し、「このたび、８月２６日に元気な第３子の女の子を出産いたしました。ラヴィット！ではすご