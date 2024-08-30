台風１０号の影響により、３０日の阪神・巨人戦（甲子園）は中止が決まった。既に２９日の時点でバンテリンドームの中日―ＤｅＮＡ、マツダスタジアムの広島―ヤクルトは中止となっており、これで３０日はセ・リーグ全カードが行われないことになった。阪神は、トレーナーなど計８人の球団関係者を除き、岡田監督やコーチ陣、選手は２９日中に遠征先の関東から帰阪していた。