カンテレ恒例番組『パ・リーグ党芸人座談会』が、きょう30日深夜に放送される。17年目に突入し、8年ぶりとなる公開収録が実現。オリックス党のますだおかだ・岡田圭右らおなじみの5人に加え、今回は“ロッテ党”として鳥谷敬が初参戦し、『パ・リーグ党芸人座談会 笑撃の鳥谷敬初参戦SP』（深1：25〜1：55※関西ローカル）と題する。【写真】オリックスユニの岡田圭右、カジュアルシャツの鳥谷敬、やる気！元気！森脇健児らも