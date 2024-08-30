自転車・トラックの李樟莘、中国選手金メダル第１号にパリ・パラ29日、競技に臨む李樟莘。（パリ＝新華社記者/黄偉）【新華社パリ8月30日】パリ・パラリンピックは29日、自転車・トラック男子3000メートル個人追い抜き（運動機能障害C1）決勝が行われ、中国の李樟莘（り・しょういく）が優勝し、中国選手団の金メダル第1号となった。自転車・トラックの李樟莘、中国選手金メダル第１号にパリ・パラ2