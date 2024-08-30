台風10号が日本列島に上陸する中、台風接近に向け、必要な備えとは何か？防災アドバイザーが解説する。直撃の2〜3日前には備蓄品のチェックや現金、災害用トイレの準備、前日には暴風対策、当日には新しい水を浴槽に溜め、料理を作り置きすることをそれぞれ推奨するという。まずは「情報と身の回りの確認」を…防災タイムラインをチェック29日、鹿児島に台風10号が上陸し、列島を縦断する恐れもある。台風が直撃する当日、前日、数