パリ・パラリンピックテコンドー女子４７キロ級で、難民選手団のザキア・フダダディ選手が２９日、銅メダルに輝いた。難民選手団が初結成された２０１６年のリオデジャネイロ大会以降、パラリンピックでメダルを獲得したのは初めて。難民選手にとっては、パリ五輪に続く快挙となった。アフガニスタン出身のフダダディ選手は、女性に対する抑圧で知られるイスラム主義勢力タリバンに翻弄（ほんろう）された競技生活を送ってき