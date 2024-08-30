こども家庭庁は３０日、認可保育所などに入所できない待機児童数が、４月１日時点で前年比４．２％（１１３人）減の２５６７人だったと発表した。少子化の影響で就学前人口が減少したことにより、１９９４年の調査開始以降で見て、６年連続で最少を更新。一方、保育士不足や宅地開発に伴う子育て世帯の流入により、待機児童が増えた地域もあった。市区町村別では、全体の８７．５％（１５２４自治体）で待機児童がゼロとなった