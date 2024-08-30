待機児童数の推移こども家庭庁は30日、希望しても認可保育所などに入れない待機児童が4月1日時点で前年比113人減の2567人だったと発表した。1994年の調査開始以降で最少となった。減少は7年連続。全市区町村の87.5％に当たる1524自治体は待機児童ゼロだった。少子化と保育所の整備が進んだことが要因としている。待機児童のピークは2017年の2万6081人で10分の1となった。子どもの面倒をきめ細かく見てもらうなど、安心して預け