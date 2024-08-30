気象台は、午前11時53分に、洪水警報を花巻市に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】岩手県・花巻市に発表内陸では30日夜遅くまで、沿岸北部では30日昼過ぎから30日夜遅くまで、土砂災害に警戒してください。内陸では、30日昼過ぎから30日夕方まで河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■宮古市□大雨警報・土砂災害30日昼過ぎから30日夜遅くにかけて警戒■花巻市□大雨警報・土砂災害30日夜遅