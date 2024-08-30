阪神、ロッテで活躍した鳥谷敬氏（43＝日刊スポーツ評論家）がこのほど、カンテレ「パ・リーグ党芸人座談会衝撃の鳥谷敬初参戦SP」（30日深夜1時25分、関西ローカル）の収録に参加。芸人の“パ・リーグ愛”に圧倒された。パ・リーグを愛する芸人たちが、あふれるパ・リーグ愛を叫びまくる同番組。17年目に突入した今回は8年ぶりに公開収録を実施。オリックス党・ますだおかだ岡田圭右、ソフトバンク党・森脇健児、西武党・ちゃら