メールクライアント「Thunderbird」の開発チームが、日程調整ウェブアプリ「Appointment」を発表しました。Plan Less, Do More: Introducing Appointment By Thunderbird - The Thunderbird Bloghttps://blog.thunderbird.net/2024/08/plan-less-do-more-introducing-appointment-by-thunderbird/Appointmentの画面はこんな感じ。画面内にカレンダーが大きく表示されるシンプルなレイアウトです。予定は曜日を選択して一括入力する