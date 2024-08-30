北海道・空知の長沼町西９線南の道道３号線で、きょう（２０２４年８月３０日）午前３時ごろ、乗用車の単独事故がありました。運転手の男性（２０代）が、足の骨折や顔面からの出血で病院に搬送されましたが、意識はあり命に別条はないということです。警察によりますと、男性が運転する乗用車は、北広島から長沼方向に走行していました。現場は片側一車線で、乗用車は南長沼橋の走行車線側の欄干に衝突したということです。警察が