広瀬めぐみ・前参院議員（５８）（１５日に議員辞職）の公設秘書給与を巡る詐欺事件で、東京地検特捜部は３０日にも広瀬氏を詐欺罪で在宅起訴する方針を固めた。国から詐取した秘書給与などは三百数十万円に上るとみられる。広瀬氏の指示で事件に関わった当時の公設秘書らについては立件を見送る見通し。広瀬氏は公設第２秘書だった女性に勤務実態がないことを知りながら、２０２２年１２月から昨年８月、国から支払われる秘書